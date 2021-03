Kryptowährung schießt auf 60.000 Dollar Hoher Bitcoin-Preis lockt Gründer

Tatsächlich ist die deutsche Krypto-Szene insbesondere in Berlin größer als viele denken, der Standort kann mit der internationalen Konkurrenz durchaus mithalten. „Die deutsche Wirtschaft muss und wird sich auf Zukunftstechnologien wie Blockchain ausrichten, um sich international erfolgreich aufzustellen“, so Alexander Hiller, Geschäftsführer der databyte GmbH.



Eine der wohl größten und auch ältesten Krypto-Gründungen in Deutschland ist die Bitcoin Group. Zu der Holding gehört unter anderem die Plattform Bitcoin.de, eine der bekanntesten deutschsprachigen Kryptobörsen. Zu den erst in diesem Jahr gegründeten Unternehmen zählt unter anderem die RS Blockchainage Consulting, eine auf Blockchain, Kryptowährungen und smart contracts spezialisierte Beratungsgesellschaft.



Mehr zum Thema: Die digitale Währungseinheit Bitcoin ist in aller Munde. Die WirtschaftsWoche erklärt in fünf Schritten, wie die Cyberwährung funktioniert.