Lebensmittel aus Insekten Kommt jetzt das große Krabbeln?

Weltweit essen Schätzungen zufolge 2,5 Milliarden Menschen regelmäßig Insekten, etwa in Asien und Südamerika. In Europa ist der Verzehr so wenig verbreitet, dass dafür lange klare Regularien fehlten. „Wir haben 2014 einfach mal angefangen“, sagt Bugfoundation-Gründer Krämer. Bis zum Marktstart in Deutschland dauerte es, die Behörden wussten schlicht nicht, wie sie das in den Burgern enthaltene Insektenmehl rechtlich behandeln sollen. 2018 hat die Europäische Union insektenhaltige Lebensmittel dann als „Novel Food“ klassifiziert und Gutachten von den Anbietern gefordert. Übergangsweise durften diese ihre Produkte weiterhin verkaufen.



Nun stehen die Novel-Food-Anträge kurz vor der Genehmigung. Ein Vorbote: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat Mitte Januar ein Gutachten zu Mehlwürmern veröffentlich. Darin wird das Insekt sowohl als Ganzes wie auch in Pulverform als unbedenklich für den menschlichen Verzehr bewertet. „Die EFSA-Bewertung ist ein riesiger Schritt vorwärts“, sagt Antoine Hubert, Gründer des französischen Züchters Ynsect und Chef des Branchenverbands IPIFF. Zwar beziehe sich das erste Gutachten ausschließlich auf Mehlwürmer – die aber sind mit vielen anderen verwendeten Arten, so auch mit den Buffaloinsekten, eng verwandt.