Lehren aus Dotcom- und Finanzkrise: Europas Start-up-Szene wird diesmal keinen Meltdown erleben

Genau aus diesem Stoff sind die Heldengeschichten dieser Auf- und Abschwünge im Start-up-Ökosystem. Eben jene VC-Firmen, die den Mut aufbringen, auch in der Krise weiter zu investieren, sind es, die die Anspannung der Akteure am Ende wieder lösen. Sie feiern gerade mit den in der Krise günstig erworbenen Beteiligungen große Erfolge, wenn das Licht am Ende des Kapitalmarkt-Tunnels auftaucht. Klassischerweise verhält es sich dann so: Die ersten Venture-Wagen auf der Investitionsautobahn kommen erkennbar in Fahrt und lassen die Stimmung an den Kapitalmärkten schrittweise zurück ins Positive drehen. Langsam fassen auch die übrigen Investoren wieder Vertrauen und das Ökosystem kommt erneut in Schwung.