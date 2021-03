Lehren der Lockdowns „Corona ist für Restaurants die perfekte Gelegenheit, sich neu zu erfinden“

Wie kamen die Boxen in der ersten Zeit an?

Katastrophal. Wer kannte damals schon Kochboxen? Wir haben viel zu viel Geld für Werbung ausgegeben, die einfach ins Leere gelaufen ist. Aber trotz des schlechten Timings haben wir weitergemacht. Und das zahlt sich gerade in der Pandemie so richtig aus.



Was heißt das konkret?

Vor ein paar Jahren haben wir pro Woche fünf Pakete verschickt. Wenn es gut lief. Und davon kamen dann meist zwei oder drei zurück, weil der Transport nicht funktioniert hat. Seit dem zweiten Lockdown verschicken wir in der Woche 2000 Pakete. Fünf Mitarbeiter verpacken die Boxen. Wir arbeiten gerade wortwörtlich am Fließband. Das ist schon eine besondere Situation. Ich gehe davon aus, dass der Hype rund um die Boxen auch wieder abebben wird. Doch auf fünf Boxen pro Woche werden wir wohl nicht wieder fallen.