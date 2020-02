Logistik Wie Start-ups den städtischen Lieferverkehr aufs E-Bike verlagern wollen

Tatsächlich ist bei Onos „Pedal Assisted Transporter“ (PAD) auch ein Automobil-Designer am Werk gewesen: Mitgründer Murat Günak war lange für Mercedes und Volkswagen tätig. Sein Fokus bei der Entwicklung: Die Fracht soll sich dank standardisierter Boxen mit einem Ladevolumen von zwei Kubikmetern blitzschnell wechseln lassen. „Die Cargo-Units vereinfachen die Umsetzung neuer Logistik-Konzepte“, sagt Ono-Chef Beres Seelbach. So sei denkbar, dass Waren in den Containern auf weiten Strecken zunächst per Lkw oder, wie jüngst von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vorgeschlagen, per U-Bahn in städtische Depots transportiert werden. Ohne die Ware darin umpacken zu müssen, könnten dann die E-Bikes die Fracht übernehmen.