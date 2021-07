Lufthansa gründet Start-up aus Grün mit zwei Zeilen Code

Der Lufthansa Innovation Hub hat für Flüge innerhalb des Konzerns die Plattform Compensaid entwickelt, über die Passagiere den Ausstoß für ihre Strecken ausgleichen können. Squake umfasst nun alle Verkehrsmittel. Und will sich zudem dadurch von anderen Tools abheben, dass es sich klar an Unternehmen richtet. Denen will es die Lufthansa mithilfe der Software erleichtern, selbst Produkte mit einer Nachhaltigkeitsoption zu entwickeln. „Viele Unternehmen bauen zum ersten Mal ein solches Produkt, wir kennen diese Themen gut“, sagt Projektleiter Kreibich. Über Schnittstellen sollen die relevanten Programme an den Squake-Marktplatz angeschlossen werden. „Die Unternehmen können so gewissermaßen mit zwei Zeilen Code grün werden“, sagt Kreibich.