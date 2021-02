Marley-Spoon-Gründer im Interview „Wenn Hellofresh den Aldi des Marktes baut, bauen wir eben den Lidl“

Was bedeutet eigentlich der Name Marley Spoon?

Mein Mitgründer Till und ich waren in den 90er Jahren mal auf Rucksackreise, unter anderem in Indonesien. Als wir auf einer kleinen Insel namens Pulau Weh waren, nördlich von Sumatra, brach ein heftiger Sturm los. Wir retteten uns in eine kleine Hütte. Dort empfing uns ein sehr netter Indonesier und gab uns zu Essen und zu Trinken. Und diese Hütte hieß „Marleys“. An diese Behaglichkeit und Gastfreundschaft haben wir uns erinnert, als wir 2014 unser Unternehmen gegründet haben.



