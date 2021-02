Marley-Spoon-Gründer im Interview „Wenn Hellofresh den Aldi des Marktes baut, bauen wir eben den Lidl“

Inwiefern?

In unseren vier Testküchen in Berlin, Amsterdam, New York und Sidney kochen wir normalerweise jede Woche neue Menüs nach neuen Rezepten. Im Lockdown ging das zeitweise nicht. Im ersten halben Jahr haben wir deshalb verstärkt schon bestehende Rezepte wiederverwendet. Wir hatten gewisse Substitutionseffekte, wenn bestimmte Zutaten nicht lieferbar waren, mussten wir improvisieren. Eine weitere Schwierigkeit: Wir mussten schnell sehr viele neue Mitarbeiter einstellen und gleichzeitig an unseren Produktionsstandorten hohe Sicherheitsstandards einhalten. Zum Teil hatten wir 20 oder 30 Prozent einer gesamten Belegschaft in Quarantäne, weil es einen Verdachtsfall in einer Familie gegeben hatte. Hinzu kamen die Engpässe bei Auslieferung und Zustellung, weil ja auch alle anderen E-Commerce-Unternehmen erhöhte Nachfragen verzeichneten.