Nach den ersten drei Monaten auf der anderen Seite: Wie groß sind denn aus Ihrer Sicht noch die Kulturunterschiede zwischen Konzern und Start-up?

Es fängt damit an, dass es keine Förmlichkeiten gibt. Das mögen manche Konzerne auch versuchen, dort wirkt es jedoch schnell aufgesetzt. Aber sich an das Start-up-Umfeld zu gewöhnen, das fällt recht leicht. Dazu kommt: In großen Firmen gibt es immer einen enormen Abstimmungsbedarf und wahnsinnig viele Bewahrer. Die halten die Augen auch dann noch geschlossen, wenn sie mit 200 km/h auf die Wand zurasen. Im Start-up ist es viel schnelllebiger und die Dinge gehen auf Zuruf, auch wenn Markt-Pilot definitiv keine kleine Bastelstube mehr ist.



Anfang 2023 heißt es wieder: Von den Besten lernen! Denn auch in diesem Jahr präsentiert die WirtschaftsWoche das Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall. Dort berichten ausgewählte Unternehmer und Geschäftsführerinnen über ihre Erfolgsrezepte in der Krise, ihren Weg in eine klimafreundliche Zukunft und ihre innovativsten Ideen. Aber auch Impulse aus Wissenschaft und Politik dürfen natürlich nicht fehlen. Mit dabei sind unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner, Rebecca Steinhage aus der Miele-Geschäftsleitung und Covestro-CEO Markus Steilemann. Tickets gibt es hier.