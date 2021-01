Medizintechnik Wenn Roboter den OP-Saal erobern

So können Roboterarme, die über eine Konsole gesteuert werden, minimalinvasive Eingriffe vereinfachen, bei denen die Instrumente nur noch durch einen fingernagelgroßen Schnitt in der Haut in den Körper eingeführt werden. Per 3D-Kamera können die Ärzte buchstäblich hautnah in die Operationszone schauen. Die Handgriffe des Arztes können per Roboter um ein Vielfaches kleiner durchgeführt werden, auch ein spontanes Zittern können die Maschinen herausrechnen. Anders als am OP-Tisch können die Ärzte ergonomisch an Steuerpulten sitzen – und dadurch länger durchhalten und etwa Rückenschäden vermeiden. Auch ganz neue Operationsverfahren können Roboter möglich machen.