Mehrfachgründer Josef Brunner „Schmerz ist ein zentraler Antrieb“

Finanzielle Unabhängigkeit hat Josef Brunner schon lange erreicht – nicht zuletzt durch den Verkauf des Industrie-Digitalisierers Relayr an die Munich Re. Dort ist Brunner Anfang Oktober als CEO abgetreten und arbeitet jetzt mit dem ehemaligen Klöckner-Chef Gisbert Rühl an einem SPAC-Vehikel, das nachhaltige Geschäftsmodelle an die Börse bringen will. Eine glatte Erfolgsgeschichte? Nicht ganz, findet Brunner, der mit seiner Zeit als Start-up-Unternehmer viele negative Erfahrungen verbindet – und angehende Gründer vor einem naiven Start in das Unternehmerleben warnt.