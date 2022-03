Michael Brandkamp: Warum der Architekt des High-Tech-Gründerfonds jetzt auf die Bioökonomie wettet

Tatsächlich ist unter den bisherigen Investments des neuen Fonds erst ein deutsches Start-up: Prolupin aus Grimmen bei Stralsund stellt aus den Samen von Süßlupinen proteinreiche Lebensmittelzutaten her. Insgesamt hat sich der ECBF seit dem Herbst 2020 an sieben Start-ups beteiligt. Darunter ist etwa das niederländische Unternehmen Protix, das in großem Stil Insektenlarven heranzüchtet und diese zu proteinreichen Tierfutter verarbeitet. Weitere Beispiele sind das Agrartechnik-Start-up Elicit Plant, das den Wasserbedarf von Pflanzen reduzieren will, und In Ovo aus den Niederlanden: Die Ausgründung aus einer Uni will mit seinen Maschinen frühzeitig das Geschlecht von Hühnereiern feststellen.