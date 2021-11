Minderjährige Gründer Über den aufwendigen Weg vom Minderjährigen zum Unternehmer

Wie soll es denn für Sie in den kommenden Jahren weitergehen?

An meinem 18. Geburtstag möchte ich mein Unternehmen in eine GmbH umwandeln. Bis dahin will ich ein gewisses Niveau an Einnahmen und einen guten Kundenstamm haben. Vielleicht stelle ich auch Mitarbeiter ein, wenn ich sie brauche und mir leisten kann. Ich kann mir auch vorstellen, deutschlandweit für Kunden zu arbeiten und die Inhalte, also die Fotos und Videos, von anderen erstellen zu lassen. Aber für den Anfang liegt die Priorität lokal, damit ich die Kunden auch persönlich betreuen kann.



