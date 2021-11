Minderjährige Gründer: Über den aufwendigen Weg vom Minderjährigen zum Unternehmer

Wenn Minderjährige ein Unternehmen gründen wollen, brauchen sie eine Erlaubnis des Familiengerichts. Warum?

Das liegt daran, dass Personen zwischen 7 und 18 Jahren in Deutschland als beschränkt geschäftsfähig gelten. Ich kann deshalb also eigentlich kein Gewerbe anmelden – das geht nur mit der Zustimmung meiner Eltern und des Gerichts. Nachdem meine Eltern einverstanden waren, musste ich beim Familiengericht einen formlosen Antrag stellen.



Was mussten Sie denn alles ans Familiengericht schicken?

Ich habe einen 21-seitigen Businessplan, einen Zeitaufwandsplan und einen Finanzplan an das Gericht geschickt. Dafür habe ich aufgelistet, wie viel Zeit ich für Schule, Unternehmen, Sport und andere Aktivitäten wöchentlich einplane. Außerdem habe ich ein Empfehlungsschreiben meiner Geografie- und Englischlehrerin eingereicht, was sehr ausführlich war und den Prozess vermutlich beschleunigt hat. Dann noch ein Empfehlungsschreiben eines befreundeten Gründers, die Einverständniserklärung meiner Eltern sowie ein schriftlichen Antrag von mir, dass ich das machen will und mein letztes Schulzeugnis.