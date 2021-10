„Mischung aus Euphorie und Verwunderung“ Görlitz ein Paradies für Start-ups? „Schwachsinn!“

Denn ausgerechnet hier, am östlichsten Zipfel Deutschlands, sollen die Gründer besonders umtriebig sein. Laut einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) haben die Existenzgründungen unter Menschen im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65 Jahre) im Landkreis Görlitz in den Jahren 2003 bis 2019 in jedem Jahr um durchschnittlich zwei Prozent zugenommen. Nirgendwo in der Republik ist diese jährliche Wachstumsrate höher. Im Bundesschnitt liegt sie in derselben Zeit sogar bei minus 4,3 Prozent. Die Existenzgründungen sind in Deutschland seit vielen Jahren stark rückläufig.