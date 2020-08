Mitarbeiterbeteiligungen Wette auf eine goldene Zukunft

So groß denken die meisten Beteiligten in Deutschland gar nicht. „Ich wusste am Anfang gar nicht, was das ist. Aber es war ein gutes Gefühl, am Unternehmen beteiligt zu sein“, berichtet etwa Phil Birkner. Er stieß als einer der ersten Mitarbeiter zum Team von Lehrermarktplatz.de, einer Plattform für selbst erstellte Unterrichtsmaterialien. Heute kümmert er sich in einem Team von etwa 40 Leuten mit um das Marketing. In das Berliner Start-up haben unter anderem Check24 oder Trivago-Gründer Rolf Schrömgens investiert.