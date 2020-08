Mitarbeiterbeteiligungen Wette auf eine goldene Zukunft

Die Politik ist schuld an dieser miesen Quote, ist der Start-up-Verband überzeugt. „Die momentanen Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungen in Deutschland benachteiligen Start-ups in erheblichem Maße“, so Cheflobbyist Christian Miele. Wer viel Beteiligung will, muss viel dafür tun, so die Kurzfassung. Vor diesem Aufwand und der Belastung schrecken viele Start-ups zurück. Der Risikokapitalgeber Index Ventures, in Deutschland unter anderem an dem Zinsportal Raisin beteiligt, hat vor knapp zwei Jahren die Bedingungen weltweit verglichen. Die Liste von gut 20 Ländern führen Estland, Israel und Kanada an. Den letzten Platz teilen sich Deutschland und Belgien. Jetzt hat der Bund einige Verbesserungen angekündigt. Doch der erste Blick zeigt: Für einen Sprung an die Spitze werden die Maßnahmen kaum reichen.