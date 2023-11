Mobilisierung in Israel Wenn der CEO als Reservist an die Front muss

Die ökonomische Belastung, die der Krieg dem Land und seinen Menschen auferlegt, spielt in der öffentlichen Diskussion jedoch nur eine marginale Rolle. Noch nie wurden an einem einzigen Tag seit Israels Gründung so viele Menschen ermordet wie am 7. Oktober. Der Schock ist gewaltig, die Unterstützung für die Kämpfe ebenso. „In diesem Krieg geht es um Israels Existenz“, sagt Levinson. Das Geschäftliche muss da vorerst zurückstecken. Er hofft jedoch, dass Israel nach dem Krieg seine Beziehungen zu den Golfstaaten weiter ausbauen wird – und dass er mit seiner Firma, die gute Geschäftsbeziehungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben soll, ein wenig dazu beitragen kann. „Eines habe ich gelernt“, sagt er. „Geschäfte sind eine großartige Brücke für den Frieden.“



