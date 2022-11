Mobilität: Weniger warten auf den Bus

Von den Datenauswertungen sollen ÖPNV-Nutzer wie Verkehrsgesellschaften profitieren. „Wenn wir die entsprechenden Fahrzeugteile rechtzeitig austauschen, können wir auch Verspätungen reduzieren“, verspricht der Betriebswirt. Bisher bekäme der Fahrer in so einem Fall eine Fehlernachricht in seinem Display angezeigt und funke dann die Leitstelle an. „Kann die nicht weiterhelfen, muss das Fahrzeug getauscht werden. Das kostet Zeit.“ Die digitale Wartung soll aber auch helfen, unnötige Reparaturen zu vermeiden. Normalerweise wird ein Stadtlinienbus zwölf Jahre lang gefahren, ab dem dritten Jahr muss er alle drei Monate eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Verschleißteile werden dann pro forma ausgetauscht. „Dabei sind viele dieser Fahrzeugteile eigentlich noch gut“, sagt Tyoschitz. Auch hier könnten die in einer Cloud gespeicherten Daten helfen, um exakter zu bestimmen, was wirklich gewechselt werden muss und was noch bleiben kann.