Mütter als Gründerinnen: Zwischen Spielplatz und Investoren-Call

„Die Geburt meines ersten Sohnes war eine Art Befreiungsschlag für uns alle. Wir haben gemerkt: Es ist möglich und man kann beides parallel machen. Auch meine Kollegin, die anfangs besonders skeptisch war, hat mittlerweile zwei Kinder“, erzählt Silke Kärcher. „Das ist hilfreich, denn wir kennen die Situation der Doppelbelastung sehr gut.“ Allerdings sei es nicht so, dass der Anspruch an die eigene Arbeit und die der anderen dadurch geringer sei: „Wir erwarten von uns gegenseitig, dass wir unsere Aufgaben voll und ganz erfüllen.“



Ganz so unproblematisch, wie es sich anhört, sei es aber nicht, Kinder und Gründung unter einen Hut zu bekommen, betont Silke Kärcher. Neben Themen wie Zeitknappheit und schlechtem Gewissen, das auch angestellte Mütter zur Genüge kennen, sei die Skepsis von Außen ein großer Punkt. Anfang 2017 erhielten die Gründerinnen die Zusage eines Geldgebers, der bereit war eine sechsstellige Summe in das Start-up zu investieren. Die eine Hälfte des Geldes floss sofort, die andere sollte abhängig vom Erreichen bestimmter Ziele bezahlt werden – so die Verabredung.