Neue Show „Create F“ auf Youtube „Gründerinnen sollten mehr Größe wagen“

Frau Pohlmann, es gibt zurzeit einige Gründer-Shows im deutschen Fernsehen – sehr erfolgreiche noch dazu. Braucht es da wirklich noch eine Sendung?

Ja, weil create F sich von den anderen abhebt, indem das Format Frauen in den Bereichen Gründung und Investment sichtbar macht. Natürlich tauchen Frauen auch in anderen Formaten auf, aber sie bekommen meiner Meinung nach noch immer nicht genug Aufmerksamkeit. Wir brauchen viel mehr Diversität in der Szene. Ich möchte denjenigen Mut machen, die mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Unternehmen zu gründen.