New Work Wie gelingt Work-Life-Balance im Homeoffice?

Jenny von Podewils hat Zeit gebraucht, um diese Tools in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Ihr ist wichtig, dass das auch ihre Mitarbeitenden schaffen: „In der Uni lernen wir wenig über richtiges Arbeiten und Strukturieren“, es liege also auch in der Verantwortung von Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da an die Hand zu nehmen. Bei Leapsome geschieht das in Form von Trainings für neue Mitarbeitende. Die lernen dann von gestandenen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel, wie sie mit digitalen Tools systematisch ihren Arbeitsfokus erhöhen können, indem sie Offline-Zeiten einstellen.