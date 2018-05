NewSpace Die jungen Wilden im Weltall

Die niedrige Bereitschaft in Deutschland, Risikokapital bereitzustellen, bekam auch Bake in Space zu spüren. Eigentlich sollte der deutsche Astronaut Alexander Gerst während seiner nächsten Mission die ersten Brötchen mit einer krümelfreien Backmischung backen. Doch daraus wurde nichts. „Wir hätten etwa ein bis zwei Millionen Euro gebraucht, um das das Experiment auf die ISS zu bringen“, sagt Chef Sebastian Marcu. Zwar habe es „zwischenzeitlich gute Gespräche“ mit potenziellen Partnern aus der Lebensmittel- und Haushaltsgeräteindustrie gegeben. Doch auch eine Erwähnung in der amerikanischen Late-Night-Show von Jimmy Kimmel reichte nicht aus, um deutsche Investoren zu begeistern. „Ich denke, in den USA wären wir schon längst auf der Raumstation“, sinniert Marcu.