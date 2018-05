NewSpace: Die jungen Wilden im Weltall

Die Bedingungen im Weltraum sind so extrem, dass nichts dorthin fliegt, was nicht die Temperaturen und Strahlung aushält und vor allem den hohen Sicherheitsanforderungen genügt. Brot ist bisher tabu in der Raumfahrt, weil seine Krümel in der Schwerelosigkeit durch die gesamte Station fliegen könnten. Bake in Space experimentiert deswegen an einer Teigmischung für krümelloses Brot, die eines Tages auf der Internationalen Raumstation aufgehen soll.