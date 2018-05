NewSpace Die jungen Wilden im Weltall

Das hat Konsequenzen. „Wenn ein Land kommerzielle Unternehmen Raumfahrt betreiben lässt, braucht es in Umsetzung des internationalen Weltraumvertrages ein nationales Weltraumgesetz, das die Grenzen für die Unternehmen absteckt“, erklärt Ingo Baumann, Partner der auf Weltraumrecht spezialisierten Anwaltskanzlei BHO Legal in Köln.Die Haftung der Unternehmen ist einer der wichtigsten Aspekte. Denn die Schäden, die beispielsweise ein in Berlin abstürzender Satellit anrichten würde, wären unbezahlbar – und entsprechend sind es die Versicherungspolicen. Eine unbegrenzte Haftung würde einen privaten Raumfahrtmarkt also von Anfang an abwürgen.