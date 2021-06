Öko-Plastik Alle reden von Öko-Verpackungen – und trotzdem fällt den Vorreitern der Durchbruch schwer

Ein Kaffee am Bahnhof, Abendessen per Lieferdienst: To-Go-Angebote sind verlockend – und für das Start-up Traceless sollen sie zur Basis des Markterfolgs werden. Das Hamburger Start-up arbeitet nämlich an einem pflanzlichen Kunststoff-Ersatz – und könnte bald von einer neuen EU-Regelung profitieren. Schon ab Anfang Juli ist der Vertrieb vieler Einwegverpackungen in der Union verboten, darunter Kunststoffgeschirr sowie Einmalbecher und Boxen aus Styropor.