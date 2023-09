„Open Champion“ Hörmann will es noch mal wissen

Eine Studie der staatlichen Förderbank KfW aus dem Sommer 2022 bestätigt, dass die Innovationstätigkeit im deutschen Mittelstand nachlässt. Immer noch investierten zwar einige Unternehmen massiv in die Forschung und Entwicklung, so die Untersuchung. Eine wachsende Zahl jedoch verzichte auf diesen Bereich, weil Kapital und Fachkräfte fehlen – oder zu strenge Auflagen die Arbeit behindert. „Für die Dynamik der Volkswirtschaft ist aber gerade zentral, dass der Mittelstand in der Breite wieder mehr Innovationen hervorbringt“, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib im vergangenen Jahr.



Open Champion möchte nun eine alternative Entwicklungsstrategie etablieren. Zum Gründerteam gehören neben Hörmann dessen Ehefrau und Marantec-Geschäftsführerin Kerstin Hochmüller, ihr Geschäftsführungskollege Andreas Schiemann sowie Jannis Johannmeier, Co-Gründer der Kommunikationsagentur The Trailblazers. Die Idee: Das frisch gegründete Unternehmen will die sogenannte Validierungsphase von neuen Ideen übernehmen. Dabei geht es darum, möglichst rasch und günstig einen Prototypen zu entwickeln und das Marktpotenzial auszuloten. Das Kalkül: Außerhalb von bestehenden Firmenstrukturen, fern von konkurrierenden Abteilungsinteressen, soll diese Prüfung fixer funktionieren.