Per App zum Nichtraucher: Wo die Nikotinsucht endet, beginnt das Geschäft

App-Entwickler bieten in der Regel kostenlose Basisprogramme an und wollen an Premiumversionen verdienen. Quit Now, ein Angebot des spanischen App-Entwicklers Fewlaps, entfernt etwa gegen Aufpreis nicht nur Werbung, sondern schaltet auch einen Gesundheitscheck frei. Außerdem werden mehr Meilensteine angezeigt, wie „Nichtraucher seit 1000 Tagen“ oder „auf 10.000 Zigaretten verzichtet“, eine Methode auf die diverse Apps setzen: Sie visualisieren Erfolge, zählen das gesparte Geld oder die freigewordene Zeit. Quit Now leistet zusätzlich sozialen Beistand: In der Vollversion gibt es mehr Chat-Funktionen und damit einen engeren Austausch mit anderen Menschen in derselben Situation. Das alles soll motivieren. Bloß: Der Wille ist oft gar nicht das Problem.