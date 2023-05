Personalie Verena Pausder will Vorsitzende des Startup-Verbands werden

Im vergangenen Jahr übernahm Pausder gemeinsam mit anderen Co-Gründerinnen und Investorinnen den Berliner Traditionsverein FC Viktoria Berlin mit dem Ziel, den Frauen-Club aus der Regionalliga in die Bundesliga zu holen. Viktoria Berlin steht kurz vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Anfang Mai wurde zudem bekannt, dass der US-Sportausrüster Nike für eine langfristige Partnerschaft gewonnen werden konnte – in der kommenden Saison werden die Spielerinnen in Nike-Trikots auflaufen.