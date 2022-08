Pizzalieferservice Milano Vice Wie ausgerechnet ein Pizzalieferdienst an sechs Millionen Dollar kommt

Im November 2021 hat das Start-up in Berlin losgelegt. Mittlerweile gibt es 30 Partnerbetriebe in und um die Hauptstadt sowie in Hamburg und Köln. Bis zum Jahresende sollen es 80 Betriebe sein. „Wir wollen mittelfristig mit Milano Vice in jeder großen deutschen Stadt starten“, gibt Donauer als Devise aus. Den teilnehmenden Unternehmen verspricht das Start-up, ihre Auslastung deutlich zu erhöhen. „Häufig sind Mitarbeiter und Küchen in der Gastronomie außerhalb der Stoßzeiten gar nicht richtig ausgelastet“, sagt Donauer.