Plattform für Finanzprodukte N26 plant radikalen Ausbau des Geschäftsmodells

Das Wachstum kommt an seine Grenzen



N26 ist mit einer Unternehmensbewertung von 3,5 Milliarden US-Dollar so wertvoll wie kaum eine andere junge deutsche Firma, bietet seit Jahren im Kern aber vor allem Konten an – das war's. Hinzu kommen je nach Land einzelne Produkte, etwa Ratenkredite oder ein Festgeldkonto.



Zuletzt hatte die WirtschaftsWoche erfahren, dass eine Produktoffensive geplant ist und ein neues Tagesgeldkonto startet. Der Hintergrund dieser Schritte ist, dass die Wachstumsstrategie von N26 an ihre Grenzen kommt. Die Berliner waren über die Jahre in immer neue Länder expandiert und hatten so Kunden gewonnen.