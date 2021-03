Prinz Harry steigt bei BetterUp ein Die royale Coaching-Plattform und ihre deutschen Angreifer

Bei Coachhub spricht man analog zum typischen Geschäftsmodell der großen Software-Konzerne von „Coaching as a Service“: Kunden zahlen nicht für einzelne Coaching-Sitzungen, sondern sie kaufen eine Jahreslizenz pro Mitarbeiter. Das soll den Weg zur Marktführerschaft ebnen, ist aber riskant: Die Rechnung geht nur auf, wenn sich Intensiv- und Gelegenheitsnutzer die Waage halten. „Wir haben mit unseren Investoren lange diskutiert, ob wir das machen sollen“, räumt Niebelschütz ein. „Ähnlich wie im Onlinehandel wird sich am Ende die Plattform durchsetzen, die sich am stärksten an den Kundenbedürfnissen orientiert“, ist der Coachhub-Gründer überzeugt, der dabei die Beispiele wie StudiVZ oder Xing vor Augen haben mag, zwei sozialen Netzwerken deutscher Herkunft, die mit sehr unterschiedlichem Erfolg probierten, mit den US-Konkurrenten in ihrem Feld mitzuhalten.