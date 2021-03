Prinz Harry steigt bei BetterUp ein Die royale Coaching-Plattform und ihre deutschen Angreifer

Wie das Start-up nun bekannt gab, haben Geldgeber nun noch einmal 25 Millionen Euro in das Unternehmen gesteckt. Neu im Kreis der Investoren ist mit Draper Esprit ein börsennotierter Wagniskapitalriese mit Sitz in London. Unter den bestehenden Gesellschaftern sind neben anderen die deutschen Frühphaseninvestoren HV Capital (früher HV Holtzbrinck Ventures) und Signals Venture Capital – ein vom Versicherungskonzern Signal Iduna angeschobener Fonds. Die Coachhub-Gründer wollen das frische Kapital voll in das Wachstum investieren. Bis Ende des kommenden Jahres sollen 120 Mitarbeiter hinzukommen. „Wir sehen uns in einer guten Position, um das Rennen um die Marktführerschaft in Europa zu gewinnen“, sagt Niebelschütz. Er hat sogar noch mehr vor: Auch in den USA, dem Heimatmarkt von BetterUp, will er bald angreifen.