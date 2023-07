Raus, Sleeperoo, Vansite und Co. Booking.com für die Blumenwiese

Auf eine ähnliche Struktur, wenn auch mit schlichteren Schlafmöglichkeiten hatte das Start-up Sleeperoo gesetzt, das vor fünf Jahren in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen war. Die Firma entwickelte Schlafwürfel, eine Art stabilere Wohnzelte, die dann an ungewöhnlichen Orten aufgestellt wurden. Übernachten ließ sich so in Schwimmbädern, auf Alpaka-Farmen, aber auch in einem Autohaus. In diesem Frühjahr meldete Sleeperoo Insolvenz an. Dem Insolvenzverwalter gelang es jedoch, Käufer für das Unternehmen zu finden. Vor wenigen Tagen berichtete das Onlineportal Business Insider, dass eine neu gegründete Gesellschaft das operative Geschäft mit den Schlafwürfeln übernehmen werde. Daneben ist ein dänischer Tiny-House-Betreiber mit an Bord, der sich vor allem um eine Expansion in Nordeuropa kümmern will.