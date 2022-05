Recup-Mitgründer Florian Pachaly „Wir haben viele Investoren von vorneherein ausgeschlossen“

Ihr neuer Wettbewerber Kooky aus Berlin setzt auf Prominenz: So investierten etwa der N26-Chef Valentin Stalf, Delivery-Hero-Finanzchef Emmanuel Thomassin und der ehemalige Gorillas-CCO Ronny Gottschlich.

Wenn ich mir unsere Markenbekanntheit anschaue, denke ich, brauchen wir keine prominenten Investoren. Mittlerweile kennt uns ein Viertel der Deutschen. Wir sind noch kein Haribo oder Adidas, aber haben mit fünf Jahren Erfahrung schon eine gewisse Sichtbarkeit am Markt. Ich weiß, Promi-Investoren kommen immer gut an in einer Pressemitteilung, aber die Investoren, die wir überzeugt haben, passen einfach sehr gut zu unseren Werten. Das ist auch das Zeichen, das wir an die Gastronomie senden wollen: dass es uns vor allem um Nachhaltigkeit und Langfristigkeit geht.