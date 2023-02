Researchgate-Chef Ijad Madisch „Die aktuelle Krise ist für Gründer eine Chance“

„Nach diesem Satz ist Peter Thiel aufgestanden, hat die Hand auf meine Schulter gelegt, Luke angeschaut und gesagt: I want to invest in this guy – no matter how much it costs“, so Madisch weiter. Ganz offensichtlich hatte er mit seiner Haltung bei dem eigentlich als libertär geltenden Thiel einen Nerv getroffen – ganz ähnlich wie bei Bill Gates, dem anderen prominenten Researchgate-Investor. Den Microsoft-Gründer konnte er von seinem Unternehmen begeistern, obwohl er bei dem Gespräch in kurzer Hose und mit Macintosh-Rechner erschien. Thiel und Gates investierten zuletzt 2017 mehr als 50 Millionen Dollar in das „Facebook für Forscher“.