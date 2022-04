Roboterarme statt Hanteln Sie wollen den nächsten Peloton-Hype schaffen – geht das in der Post-Corona-Zeit?

Die Hoffnung in der umkämpften Fitnessbranche Fuß zu fassen, eint Sparkfield mit zahlreichen weiteren Start-ups. Innovative Ideen gibt es viele: Digitale Fitnessspiegel, Datenbrillen und Apps, die Sport und Spiel verknüpfen, sollen das sonst so stupide Kraft- und Ausdauertraining abwechslungsreicher machen – und in die eigenen vier Wände verlagern. Richtig gezündet haben solche Konzepte lange nicht. Stattdessen zog es Hobbysportler in Fitnessstudios: Auf die Rekordzahl von 11,7 Millionen war in Deutschland die Zahl der Mitglieder bis 2019 angewachsen, so eine Studie der Unternehmensberatung Deloitte und des Arbeitgeberverbands deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV).