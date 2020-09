Schnell gelangweilt, aber nicht blöd Generation Z- die große Herausforderung der Medienkonzerne

Abgesehen von der Tagesschau, die von fast allen Jugendlichen als vertrauenswürdige Quelle eingeschätzt wird, findet die Informationsbeschaffung meistens online statt. Interessant dabei ist, dass bei fast allen Social-Media-Kanälen, die informative Inhalte produzieren und von jungen Menschen gerne geschaut und gehört werden, die traditionellen Medien in Form von „funk“ - dem Netzwerk von ARD und ZDF - dahinterstehen. Wahrscheinlich bewusst produziert man die Inhalte nur mit einem dezenten Hinweis auf die „Öffentlich-Rechtlichen“. Aktuell hat „funk“ dafür ein Budget von 45 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung, was im Vergleich zu den Gesamteinnahmen aus Rundfunkgebühren in Höhe ca. 8 Milliarden Euro jährlich relativ gering erscheint. Dass die Formate der „Öffentlich-Rechtlichen“ so gut ankommen, ist jedoch nur ein Teilerfolg. Denn die schwierige Debatte steht noch bevor.