Schnell gelangweilt, aber nicht blöd Generation Z: Die große Herausforderung für die Medienkonzerne

Das Online-Geschäft ist natürlich lange nicht so profitabel, was leider dazu führt, dass Redaktionen verkleinert werden und mehr auf freien Journalismus gesetzt wird. Dass es nicht unmöglich ist, junge Menschen zum Bezahlen zu Bewegen zeigen Netflix, Spotify und Co. sowie die Influencer auf YouTube und Twitch, die sich zumindest teilweise über Spenden von Fans finanzieren. Das Modell lässt sich nicht so auf die traditionellen Medien übertragen, jedoch lasst sich der Weg an diesem Modell sehr gut erklären: Kostenlos den Menschen einige Inhalte anbieten und so testen lassen. Wenn sie den Nutzen sehen und ihnen die Berichterstattung gefällt, zahlen sie auch gerne für ein Abonnement. Um schon möglichst früh eine Bindung zu Lesern aufbauen zu können, ist ein attraktives Studentenabo sinnvoll.