Seitenwechsel Wenn Gründer zu Investoren werden

Er und sein Co-Gründer Schuon beschlossen, ihr Geld in etwas zu stecken, mit dem sie sich auskennen: in Start-ups. Aber nicht in ihre eigenen, sondern in die von anderen. Aus den beiden Gründern wurden Business Angels – also Geldgeber, die ihre Schützlinge gleichzeitig mit Ratschlägen und guten Kontakten unterstützen. Ein Glücksfall für viele Neulinge in der Szene.