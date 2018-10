Selbstständigkeit Die Deutschen gründen weniger

Grund für die Entwicklung ist vor allem die gute Lage am deutschen Arbeitsmarkt: „Da qualifizierte Erwerbstätige ausreichend freie attraktive Stellen finden, ziehen sie diese einer Eigenständigkeit mit all ihren Risiken vor“, erklärt Friederike Welter vom IfM Bonn. „Inwieweit sich diese Entwicklung angesichts der zunehmenden globalen Handelsdivergenzen ändern wird, bleibt abzuwarten“.



Damit setzt sich ein Trend fort. Denn im langjährigen Vergleich zeigt sich, dass die Zahl der Selbstständigen zwischen 2011 und 2017 um 3,8 Prozent gesunken ist. Betrachtet werden in der IfM-Statistik hierbei alle Wirtschaftszweige, außer Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im gleichen Zeitraum um 7,4 Prozent.