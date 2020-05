Selbstständigkeit in der Krise „Wir müssen über Entschädigung reden – und nicht über Rettung“

Für die Soforthilfen wenden Bund und Länder doch Milliarden auf. Und Sie sagen, dass das den Selbstständigen gar nichts bringt?

An sich sind die Zuschüsse kein schlechtes Instrument, doch sie führen an der Lebensrealität vieler Selbstständiger vorbei. Sie dürfen die Soforthilfen nicht nutzen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ein Zuschuss, der nur die laufenden Betriebskosten deckt, bringt aber vielen nichts. Dass den Politikern dafür das Verständnis fehlt, zeigt, dass wir noch lange nicht in der neuen Arbeitswelt angekommen sind.