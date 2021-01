Selbstständigkeit Warum es im Osten mehr Gründerinnen gibt

Auch die Zahl der Frauen in Führungspositionen steigt in Deutschland seit Jahren nur sehr langsam. Von den rund 100 übergeordneten Branchen, die auch das Handelsregister zugrunde legt, gibt es laut Databyte-Auswertung hierzulande lediglich drei Branchen, in denen Frauen die Mehrzahl an Führungskräften stellen: Frisör- und Kosmetiksalons (Frauenanteil an Führungskräften: rund 70 Prozent), Praxen von psychologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten (67 Prozent) und Sekretariats- und Schreibdienste (61 Prozent). Immerhin fast ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis bei Führungskräften in den Bereichen Einzelhandel mit Kosmetikartikeln und Körperpflegeprodukten (rund 48 Prozent Frauenanteil) und Bekleidungshandel (47 Prozent). Wenig erbaulich ist hingegen der Vergleich des Frauenanteils an Führungskräften in den Branchen Finanzwesen und Banken (je rund 14 Prozent) oder Versicherungen (15 Prozent).