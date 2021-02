Service statt Vermittlung Warum immer mehr Start-ups eigene Handwerker anstellen

Um all das brauchen sich klassische Vermittlungsportale nicht zu kümmern – und spüren doch den Engpass. Die Blauarbeit.de-Mutter Portal United versucht nun, die Handwerksbetriebe stärker an sich zu binden. Anders als Myhammer lebt Blauarbeit.de nicht von Provisionen, sondern von monatlichen Gebühren. „Wir wollen unseren Kundeninnen und Kunden helfen, die Digitalisierung insgesamt voranzutreiben“, sagt Firmenchef Oberst. Künftig werde man den Betrieben etwa bei der Erstellung professioneller Internetseiten unter die Arme greifen. Bereits angeboten wird ein Service, der die Unternehmen in Online-Verzeichnisse vom Telefonbuch bis zu Google Maps einträgt.