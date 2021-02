Service statt Vermittlung Warum immer mehr Start-ups eigene Handwerker anstellen

Homebell sei zu schnell ins Ausland gegangen und habe zu schnell zu viele neue Mitarbeiter eingestellt, sagte Mitgründer Sascha Weiler im Sommer 2019. Branchenkenner vermuten indes, dass das Unternehmen vor allem daran gescheitert ist, Handwerksbetriebe in das Korsett des Portals zu pressen. „Wenn man der Meinung ist, dass der Handwerker sich eine App installiert und dann darüber seine Jobs findet, scheitert man in dem Markt“, sagt Installion-Gründer Pirnay.



Die Grenzen des Vermittlungs-Modells hat auch der 2013 gestartete Heizungs-Spezialist Thermondo schnell erkannt. „Unsere Vision war es, das Immobilienscout unserer Branche zu werden“, sagt Gründer und Geschäftsführer Philipp Pausder. Doch die Handwerksbetriebe räumten dem Start-up keine hohe Priorität ein. Selbst akquirierte Kunden seien von den Installateuren stets bevorzugt worden, Beratungstermine bei Thermondo-Kunden immer wieder ausgefallen. Mit den digitalen Prozessen, für die sich das Start-up rühmt, konnten die Installateure wenig anfangen, berichtet der Gründer. „Uns war schon nach wenigen Monaten klar, dass wir selbst zum Handwerksbetrieb werden müssen.“ Aktuell beschäftigt das Start-up mehr als 260 Handwerker in ganz Deutschland – und will weiter wachsen: „Aktuell stellen wir monatlich etwa 20 neue Mitarbeiter ein.“