Simpleclub: Diese App hilft gegen den Fachkräftemangel

Das frisch eingeworbene Kapital der Investoren will Simpleclub nun in den Vertrieb und die inhaltliche Erweiterung stecken. „Wir investieren vor allem, um weitere Ausbildungsberufe abdecken zu können“, sagt Giesecke. Die 20 größten Ausbildungsgänge sind bereits digitalisiert: „Aktuell können wir damit aber höchstens 50 Prozent des Marktes abdecken“. Bis Ende des kommenden Jahres sollen die Lehrpläne für Berufsbilder mit geringerer Azubi-Zahl stehen. Den Ausbildungsvertrag zum Papiertechnologen beispielsweise unterschreiben deutschlandweit jedes Jahr etwa 200 Menschen. Aktuell müssen sie sich noch an den Inhalten für Elektroniker und Industriemechaniker orientieren. Das soll sich aber ändern:„Wir helfen dabei mit, die Ausbildungsinhalte des Papiertechnologen in die App zu integrieren“, sagt Leipa-HR-Managerin Vierck.



