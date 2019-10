Skills4School-Insolvenz „Das wahre Leben ist komplizierter als eine TV-Sendung“

Darf man als Gründer in Deutschland denn nicht scheitern?

Bevor man so ein Verfahren anmeldet, macht man sich Gedanken über die bestmöglichen Lösungsoptionen, um das Unternehmen aus der Situation rauszubringen. In gewissen Situationen ist man verpflichtet, Insolvenz anzumelden. In der deutschen Gesellschaft herrscht die Ansicht vor, eine Insolvenz bedeutet ein Unternehmen ist pleite und das war's. Das ist aber nicht richtig. Die Insolvenzordnung in Deutschland bietet verschiedene Möglichkeiten, um sich zu sanieren. Daran arbeiten wir. Ich habe immer noch den Erfolg im Kopf. Für mich ist diese Insolvenz kein Scheitern, sondern ein notwendiger Schritt, der uns wieder nach vorne bringen soll.