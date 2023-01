Smart Meter sollen Standard werden „Höhere Gebühren, aber kein Mehrwert“ 

Während etablierte Stromanbieter mit flexiblen Tarifen noch hadern, bieten schon jetzt eine Reihe von jungen Unternehmen sie an – darunter etwa das norwegische Start-up Tibber, das seit dem Mai 2020 auch in Deutschland aktiv ist. Mitmischen will auch das 2021 von Matthias Martensen und Karl Villanueva gegründete Unternehmen Ostrom. Das Berliner Start-up wirbt damit, dass es seine Einkaufspreise an die Kunden weitergibt. Statt an Aufschlägen pro Verbrauchseinheit verdient Ostrom an einer monatlichen Gebühr. „Anders als klassische Versorger profitieren wir nicht davon, wenn unsere Kunden viel Strom verbrauchen“, sagt Martensen. Gestartet ist Ostrom mit einem variablen Tarif, in dem der Kilowattstunden-Preis monatlich angepasst werden kann. Für Smart-Meter-Nutzer will das Start-up Ende März einen dynamischen Tarif mit stündlichen Preisänderungen anbieten. „Auf Dauer wird der Smart-Meter-Tarif bei uns zum Standard werden“, sagt der Gründer.