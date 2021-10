Social Chain AG übernimmt DS Gruppe Wenn ein Löwe den anderen frisst

Der Deal ist vor allem deshalb brisant, weil zwei mächtige Männer der beiden Unternehmen in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ auf Vox aktuell jeden Montagabend gegeneinander um junge Gründer bieten: Georg Kofler ist Aufsichtsratsvorsitzender der Social Chain AG, die ihre Produkte unter anderem über Influencer auf sozialen Netzwerken an Kunden bringen möchte. Ralf Dümmel ist geschäftsführender Gesellschafter der DS Gruppe, die mehr als 4000 Produkte vertreibt. Unter anderem gehört der traditionelle Grillhersteller Landmann zum Portfolio. In „Die Höhle der Löwen“ erwies sich vor allem Dümmel als besonders umtriebiger Investor, schloss 122 Deals mit Start-ups ab. Über 300 Produkte soll die DS Gruppe dadurch mit Gründern in den Handel gebracht haben.