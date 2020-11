Softbank-Einstieg Ritterschlag für Tier, Grund zur Sorge für die Konkurrenz

In Europa dürften vor allem kleinere Anbieter wie Dott aus den Niederlanden nervös werden. Die letzte öffentlich verkündete Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro liegt weit über ein Jahr zurück. Und die Expansion stockt: In Deutschland sind die bunten Roller bisher nur in Köln, Bonn, München und Augsburg zu finden – während Tier alleine in der Bundesrepublik in 40 Städten zu finden ist. Unter Druck ist auch Wind Mobility: Nach Pannen bei der Zulassung konnte das ebenfalls in Berlin ansässige Unternehmen erst in diesem Jahr in Deutschland starten.